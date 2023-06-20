رئيس جامعة أسوان يفتتح مشروع تخرج طلاب كلية الآثار

أسوان- صلاح المسن

افتتح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، جداريتين بسور بريد أسوان الرئيسي بالكورنيش ،اليوم الثلاثاء ، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره ثناء ابوطالب عميد كلية الاثار، وطلاب الكلية، واللتان يعدان مشروع تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان، وهما عبارة عن تصميم فني يعبر عن بيئة أسوان بمقاس 125عرض × 225 طول وهى مستوحاه من اسلوب الجدارية المجاورة لهم للفنان التشكيلي المصري وفيق المنذر الواقعة بالقرب من مكتب بريد أسوان بكورنيش النيل ، تحت إشراف الدكتوره ثناء ابو طالب عميد كلية الآثار، وأستاذ الآثار العضوية المساعد، وبمشاركة الدكتور أحمد فرمان الأستاذ المساعد بقسم الأثار المصرية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصفته مستشاراً لمحافظة أسوان لشئون السياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتور رضوان عبد الراضى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية.

وقد أشار الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية" إلي أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والمحافظة للتعاون في ترجمة المشروع القومي الرؤية والهوية البصرية علي أرض محافظة أسوان، حيث إن الجامعة والمحافظة يمثلان وجهان لعملة واحدة. في إطار التعاون المشترك حيث تمثل جامعة أسوان بيت الخبرة في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، الي انه سيتم عمل جداريات فنية أخري بسور الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وجداريات تعبر عن التراث الاسواني بالحرم الجامعي بصحاري.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ، ان مشروعات تخرج الطلاب دليل كبير علي ربط الدراسة بقضايا البيئة والمجتمع المحيط، وأن الفنان التشكيلي المصري وفيق المنذر أحد أهم فناني الحركة التشكيلية المصرية في فن الجرانيوليت ، بل هو رائد فن الجرانيوليت الأول على الإطلاق .

وأوضحت الدكتوره ثناء ابوطالب عميد كلية الآثار والمشرف علي مشروع التخرج أن الطلاب انتهوا من الأعمال الفنية لمشروع التخرج من الجداريات التي نفذها طلاب قسم الترميم والتي مثلت التراث النوبي والشعبي في ضوء الحفاظ علي المشروع القومي للرؤية والهوية البصرية بالمحافظة.

كان قد انعقد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم( ١٣٠) ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابى نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث،وبحضور ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

و افتتح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،أعمال المجلس بعرض الخطة البحثية لجامعة أسوان، في نسختها الأولي والتى تانى فى ظل التحديات الإقليمية والوطنية، والتي تماشي مع الإستراتيجية الجديده للتعليم العالى والبحث العلمى، ثم ناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تتعلق بمنظومة البحث العلمي بالجامعة،وقطاع الدراسات العليا بالكليات من تسجيل موضوعات وتشكيل لجان إشراف لطلاب الدراسات العليا، وقام الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس بتكريم فريق التصنيف الدولى بالجامعة تقديرا لدوره الهام والحيوي في الحفاظ على مكانة الجامعة فى صدارة الجامعات المصرية وضمن الفئة (١٠١-٢٠٠)عالميا وتقديرا لجهود فريق العمل التي بذلت في هذا الشان، كما وجه المجلس شكره لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية لتقديمهم جداريه مستدامه مستخرجه كعمل فنى لمشروع التخرج بقيادة الدكتورة إيمان وجدى وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستكمل المجلس أعماله بمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بامتحانات الدراسات العليا والبحوث بمختلف الكليات، دبلوم، ماجستير، دكتوراه.

من ناحية أخري، كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة أسوان و فد هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر لإبرام التعاقد بين الجانبين

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية" أنه يجري الإستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية علي جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وقد سبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحي الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفي الباطنة التخصصي الجديد بالجامعة، وفي هذا الإطار و تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، استقبل اليوم الأربعاء الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان لبحث سبل التعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد طفرة طبية وعلاجية غير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، والتي تعمل علي تغطية كافة فئات المجتمع في تقديم العلاج بصورة مميزة.

وأشار "الدهشوري" الي أنه جاء خلال لقاء اليوم بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان من خلال إبرام التعاقد بين الجانبين لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضي بمحافظة الاقصر.