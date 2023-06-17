رئيس جامعة أسوان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

من ناحية أخري، كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة أسوان و فد هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر لإبرام التعاقد بين الجانبين

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية" أنه يجري الإستعداد، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية علي جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.وتحرص الدولة المصرية، على استكمال المشروعات الجارية، وخاصة مع الإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب الصعيد، وقد سبق تفعيل التعاون بين هيئة التأمين الصحي الشامل للمنظومة الصحية وبين مستشفي الباطنة التخصصي الجديد بالجامعة، وفي هذا الإطار و تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، استقبل اليوم الأربعاء الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان لبحث سبل التعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان، وضم وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر كلا من الدكتور محمد سليمان، والدكتور حاتم محمد وباقي أعضاء الوفد الموافق لهم.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد طفرة طبية وعلاجية غير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، والتي تعمل علي تغطية كافة فئات المجتمع في تقديم العلاج بصورة مميزة.

وأشار "الدهشوري" الي أنه جاء خلال لقاء اليوم بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين الهيئة ومستشفيات جامعة أسوان من خلال إبرام التعاقد بين الجانبين لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضي بمحافظة الاقصر.

وأكد الدكتور أحمد عمر، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالاقصر،علي إن هيئة التأمين الصحي تولى اهتماماً كبيرا بالمريض وتعتبره المحور الرئيسي لمكونات الخدمة الصحية، حيث تتركز حول رعاية المريض، وتشمل احترام احتياجاته وتفضيلاته، وتقديم الدعم النفسي والراحة البدنية اللازمة له، بالإضافة إلى توفير المعلومات، واشراكه في قرارات العلاج الخاصة به حتي تصل الخدمة لمستحقيها.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، ان وفد هيئة التأمين الصحي بالاقصر، قام بجولة داخل مستشفيات جامعة أسوان والتي تضم مستشفي الباطنة التخصصي الجديدة، والمستشفي الجامعي باسوان، ومبني العيادات الخارجية، ومستشفي الاستقبال والطورايء، ومستشفي العظام، والتي مازال العمل بهما علي قدم وساق تمهيدا لدخولهما الخدمة الطبية.

كما اشاد وفد هيئة التأمين الصحي بالاقصر بما وصلت اليه مستشفيات جامعة أسوان من بنيه تحتية وتجهيزات طبية حديثة،قد تكون غير متوفرة في مستشفيات جامعية أخري.