"حياة كريمة" تزين قرية فارس فى أسوان بمشروعات التطوير والتنمية.. صور

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جهودها فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى قطاعات التنمية المتنوعة، ومنها قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن هذه المشروعات:
1. تقع قرية فارس فى وسط محافظة أسوان بنطاق مركز كوم أمبو.
2. تضم قرية فارس 9 توابع قروية أخرى.
3. يعيش فى قرية فارس 17 ألف نسمة يستفيدون من مبادرة حياة كريمة.
4. بعض المشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100%.
5. وتشمل المشروعات إنشاء مكتب بريد فارس.
6. توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100%.
7. إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسبة 95% لكل مشروع.
8. مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%.
9. إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75%.
10. مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%.
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
قرية فارس ومشروعات حياة كريمة
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