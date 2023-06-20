"حياة كريمة" تزين قرية فارس فى أسوان بمشروعات التطوير والتنمية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، جهودها فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى قطاعات التنمية المتنوعة، ومنها قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن هذه المشروعات:

1. تقع قرية فارس فى وسط محافظة أسوان بنطاق مركز كوم أمبو.

2. تضم قرية فارس 9 توابع قروية أخرى.

3. يعيش فى قرية فارس 17 ألف نسمة يستفيدون من مبادرة حياة كريمة.

4. بعض المشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100%.

5. وتشمل المشروعات إنشاء مكتب بريد فارس.

6. توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100%.

7. إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسبة 95% لكل مشروع.

8. مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%.

9. إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75%.

10. مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%.