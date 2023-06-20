حبس 3 متهمين استدرجوا عاطلا وقتلوه وألقوا جثته فى مصرف بالخانكة

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة الخانكة، حبس "حلاق وعاطل وعامل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج عاطل إلى منزل المتهم الأول لوجود خلافات مالية بينهما، وتعدوا عليه بالضرب حتي لقي مصرعه، وقاموا بإلقاء جثته بمصرف رشاح أبو زعبل دائرة المركز، بعد نقله بمركبة تروسيكل، واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدين أن المجني عليه استدان مبلغ مالي من المتهم الأول مقابل شراء مواد مخدرة، إلا أنه امتنع عن رد المبلغ مرة أخرى، فاختمرت في ذهن المتهم الأول فكرة إجبار المجني على رد المبلغ المالي، فقام بالاستعانة بالمتهمين الثاني والثالث، وقاموا باستدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول وتعدوا عليه بالضرب، إلى أن لقي مصرعه فقاموا بنقل الجثة بمركبة تروسيكل ملك الثالث، وألقوا الجثة بجوار مصرف رشاح أبو زعبل.

وكانت قد تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص في أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، قام أحدهم باستدراجه إلى منزل أحد المتهمين لوجود خلافات مالية بينهما وتعدى عليه بالضرب حتى لقى مصرعه، ثم قام المتهمون بوضعه في مركبة تروسيكل وقاموا بإلقاء جثته في مكان العثور عليه، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، إخطار مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وامتناع الأخير عن سداد ديونه، فعقد العزم على استدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته، واستعان بالمتهمين الآخرين وقاموا باقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التي أودت بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المركبة التروسيكل المستخدمة في ارتكاب الواقعة.