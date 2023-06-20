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"تعليم دمياط": لا شكاوى من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:42 م
"تعليم دمياط": لا شكاوى من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الإمتحانية لشهادة الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.
 
وأوضح "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم 12847 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية في 40 لجنة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى أداء 4 طلاب لامتحان اللغة الإنجليزية "مكفوفين"  في لجنة واحدة.
 
 وأكد "عبد الرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة  لحظة بلحظة بكافة اللجان بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.
 
ونبه "وكيل الوزارة" على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بضرورة الإلتزام بالقواعد والقرارات التى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب ، مؤكدا بضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول وعدم التهاون أثناء الملاحظة وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات  رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات  منال عوض محافظ دمياط.

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