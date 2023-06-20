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فرحة بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:30 م
فرحة بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانوية العامة بأسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

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أكد طلاب الثانوية العامة فى محافظة أسيوط، عن فرحتهم، ورضاهم الشديد بسهولة امتحان اللغة الفرنسية، حيث جاء فى مستوى جميع الطلاب ولكن طويل، وأعرب الطلاب عن فرحتهم بامتحان اللغة الأجنبية الثانية .
 
وقال عبد الرحمن عليوه طالب بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بإدارة ابنوب التعليمية أن الامتحان كان سهل ولكن هناك بعض الاسئلة غير مباشرة وتحتاج وقتا طويلا، ولكن الامتحان فى متناول مستوى الطالب المتوسط.
 
وقالت حليمة أحمد، طالبة بمدرسة الشهيد محمد صلاح أن الامتحان كان سهل وسؤال المقالى كان سهل وجميل جدا وفى متناول الجميع والقطعة كانت سهلة جدا والحمد لله نتمنى أن باقى الامتحانات تاتى بهذا المستوى السهل.
 
وتشتكى بعض الطلاب من قصر الوقت المحدد حيث، أن الوقت كان ساعتين فقط وهناك اسئلة تحتاج إلى وقت اطول من المخصص، وكان 30 الف طالب وطالبة قد أدوا امتحان اللغة الاجنبية الثانية بمحافظة أسيوط فى 89 لجنة منتشرة على مستوى الادارات التعليمية وسط إجراءات امنية مكثفة لمنع الغش ونشر حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع وقوف السيارات.
 

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