اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:01 م
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تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الخميس المقبل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:12 م
تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الخميس المقبل هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها بمركز فاقوس، إلى جلسة الخميس المقبل، للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.





 


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