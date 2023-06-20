اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:09 م
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:55 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "خ.ا.ا "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والشابو  بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
تعود أحداث القضية بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
 
تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وتذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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