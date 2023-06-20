الإسماعيلية تنتهي من تطوير أقدم شاطئ بالمحافظة وفتحه للمصطافين بسعر رمزي.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من تطوير شاطئ التعاون التابع لديوان عام المحافظة، وبدأ في استقبال المصطافين، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يعد شاطئ ومنتجع واحة التعاون أقدم الشواطئ بالمحافظة؛ حيث تم إنشاؤه عام 1946 كمصيف يطل علي بحيرة التمساح.

وقال ماجد محروس، مدير شاطئ ومنتجع واحة التعاون، إن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بتجديد النادي والشاطئ، كونه أقدم نادي بالمحافظة، وبالفعل تم الانتهاء من التطوير ورفع الكفاءة، وتم زيادة المساحات الخضراء المزروعة داخل النادي وتجهيز الشمسيات والبرجولات والاستراحات المخصصة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة الكافيتريا والمبنى الإداري، كما تم تزويد الشاطئ وفرشه بالرمال الصفراء، كما تم تزويد أعمدة الكهرباء بكشافات حديثة وكذلك تزويد النخل والأشجار والأعمدة بالإنارة الملونة، فضلًا عن تجديد وتشغيل النافورة.

أضاف ماجد محروس، لـ "اليوم السابع"، أن محافظ الإسماعيلية وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمصطافين، والاهتمام بنظافة الشاطئ بشكل مستمر، مؤكدًا أن رسم الدخول الشاطئ 20 جنيهًا للفرد شامل الكرسي والمظلة، مع توفير اشتراك سنوي بقيمة 160 جنيه، يشمل 4 أفراد، وهو سعر جيد للغاية بالنسبة للأسر، كما قرر محافظ الإسماعيلية السماح بالدخول مجانًا لكبار السن وذوى الهمم بالإضافة الي العمل علي توفير مواصلات من مدينة الإسماعيلية وحتي مقر الشاطئ بمنطقة التعاون.

وتتمتع محافظة الإسماعيلية بعدد كبير من الشواطئ التي تقع على بحيرة التمساح، وتشتهر المحافظة بسياحة اليوم الواحد، وشهدت المحافظة تطوير شوارعها وإنشاء محاور مرورية وزيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة، وهو ما ساهم في الترويج لها كمحافظة سياحية.



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (1)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (1)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (2)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (2)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (3)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (4)

ماجد محروس مدير شاطئ ومنتجع واحة التعاون

شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (5)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (6)



شاطئ ومنتجع واحة التعاون بالإسماعيلية (7)