5 مغذيات رائعة لتقليل الهالات السوداء..منها الطماطم والليمون

كتبت ميرفت رشاد

هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تسهم في تكوين الهالات السوداء تحت العينين، يمكن أيضًا أن يكون الإجهاد وقلة النوم والتدخين من بعض الأسباب ومع ذلك ، تلعب التغذية أيضًا دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الهالات السوداء، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

فيتامين ج:



يمكن أن تساعدك هذه المغذيات الأساسية في التخلص من تلك الهالات السوداء المزعجة، تشمل المصادر ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت ، وكذلك الجوافة والكيوي والبابايا

الليكوبين:



الطماطم مصدر غني بالليكوبين، يمكن أن يوفر استهلاك الطماطم المطبوخة أو المنتجات القائمة على الطماطم مثل صلصة أو معجونها كمية جيدة من الليكوبين التي يمكن أن تساعد في الهالات السوداء. يحتوي البطيخ والجوافة الوردية والفلفل الأحمر أيضًا على الليكوبين.

الحديد:



تشمل المصادر الجيدة للحديد في النظام الغذائي الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ ، والحلبة ، تشمل المصادر الأخرى العدس والفول وبذور السمسم .

فيتامين هـ:



المكسرات والبذور مصادر ممتازة لفيتامين هـ.يتوافر اللوز وبذور عباد الشمس والفول السوداني وبذور الكتان بسهولة.

فيتامين ك:



تشمل المصادر الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت وأوراق الكزبرة ،وأوراق النعناع ،يمكن أن يساعد تناول هذه الأطعمة بانتظام في تعزيز مستويات فيتامين ك.