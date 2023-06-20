اعرف طرق الوقاية من الإصابة بالجفاف والإسهال مع بداية فصل الصيف

كتبت إيناس البنا

مع الدخول التدريجى في فصل الصيف وتجاوز درجات الحرارة علامة 40 درجة، أصبح الناس يمرضون أكثر فأكثر، والمعاناة من بعض المشكلات الصحية مثل الجفاف والإسهال الحراري والإجهاد الحراري وضربات الشمس.

عندما ترتفع درجات الحرارة، تميل الأنشطة الجرثومية إلى التصعيد، وهذا ما يؤدي إلى زيادة أمراض مثل التهابات المعدة، التهاب المعدة والأمعاء مع أعراض أخرى مثل القيء والدوار والحمى وآلام المعدة والشعور بالإغماء. المتطرف هو الجاني الرئيسي لهذه الأمراض.

كيف لا تصاب بالمرض؟ توصيات الخبراء

من المهم جدًا تثقيف الناس حول ما يجب عليهم فعله عندما يعانون من هذه الأعراض، وحسب موقع "healthsite"، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة يشهد كل يوم الكثير من الحالات المتعلقة بالإجهاد الحراري والإسهال والقيء بسبب التعرض الزائد للحرارة، وفيما يلي عدد قليل منها الاحتياطات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص حتى لا يمرضوا:"

احمل دائمًا زجاجة ماء واشرب الكثير من الماء .

تأكد من عدم شرب الماء البارد عندما تكون بالخارج .

حمل مظلة .

لا تقف تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة .

لا تأكل الأطعمة الغنية بالزيت. بدلًا من ذلك ، حافظ على رطوبتك بالفواكه وماء جوز الهند وعصير الليمون .

عند العودة إلى المنزل، لا تشغل المكيف على الفور أو تشرب الماء المثلج، لأن التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة قد تجعلك مريضًا، بدلاً من ذلك، دع جسمك يتكيف مع درجة الحرارة الداخلية أولاً ثم قم بترطيب نفسك.