استقبال المتقدمين لشغل وظائف شاغرة فى جامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية _محمد الحبشى

استقبلت جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم، الثلاثاء، عددا من المتقدمين لوظائف شاغرة تم الإعلان عنها من قبل الجامعة، حيث شكلت لجنة لاختيار فنيي وأخصائيي المعامل، وذلك برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، حيث تم إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف المعلن عنها بالجامعة، وقامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها.

وقررت اللجنة استبعاد الأوراق غير المطابقة لشروط وضوابط الإعلان، وتضمنت اجتياز اختبارات اللغة واختبارات مهارات الحاسب لمن لم يقدم شهادات بالمستوى المطلوب في اجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ومن ثم تمت اليوم المقابلة الشخصية لمن انطبقت عليهم الشروط ولمن اجتاز الاختبارات المقررة.

واستمعت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم وخبراتهم لوظائف التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها وفق نظام الجامعة الحديث ، وسرعة إنجاز الأعمال وتجهيز المعامل ، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب المعملية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار الوظائف بجامعة المنصورة الجديدة، عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وعضوية عبد الله جاد أمين عام الجامعة، والدكتورة هاله المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة ، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم ، والدكتور محمد سرور الاستاذ بكلية العلوم.