اليوم السابع
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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع أداء الطلاب اختبارات اللغة الإنجليزية

السبت، 17 يونيو 2023 02:11 م
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتابع أداء الطلاب اختبارات اللغة الإنجليزية متابعه لجان الإختبارات اللغة الانجليزية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اختبارات اللغة الإنجليزية المستوى E1 وكذلك اختبارات الإعادة E0 للطلاب الملتحقين بالمستوى الأول بالجامعة للعام الدراسي 2023 - 2022، وذلك بحضور الدكتور أشرف قوطة أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الآداب – جامعة دمياط، والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة.
 
الجدير بالذكر أن دراسة اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الجامعية، ولا يستطيع الطالب الانتقال الي الفرقة الثانية إلا بعد اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية المقررة، وكانت الجامعة قد استعانت بمنصة ماجروهل لعقد اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد خلال شهر أكتوبر الماضي، علي ضوء النتيجة يتم تقسيم الطلاب لعدة مستويات 
 
حيث يتم تقسيم الطلاب الحاصلون علي أقل من 57% يدرسون المستوي E0، وبعد اجتيازه يدرسون المستوي E1، الطلاب الحاصلون علي 57% الي 74%، يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E1 مباشرة، الطلاب الحاصلون على 75% فأكثر يتم تصنيفهم في المستوي المتقدم، ويتم اعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوي المطلوب
 
وأشار الدكتور أشرف قوطة، إلى أنه قد تم تدريس مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى E0 لطلاب الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، وتم تدريس مقرر E1 خلال الفصل الدراسى الثانى.
 
وتهتم جامعة المنصورة الجديدة، برفع مستوي الطلاب في اللغة الانجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية، بما ينعكس إيجاباً علي المستوي الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الانجليزية
 
IMG-20230617-WA0017
IMG-20230617-WA0017

IMG-20230617-WA0018
IMG-20230617-WA0018

اختبارات اللغه الانجليزيه بجامعة المنصورة الجديدة
اختبارات اللغه الانجليزيه بجامعة المنصورة الجديدة

اختبارات اللغه الانجليزيه
اختبارات اللغه الانجليزيه

آداء امتحانات اللغه الانجليزية في جامعة المنصورة الجديدة
آداء امتحانات اللغه الانجليزية في جامعة المنصورة الجديدة

متابعه لجان الإختبارات اللغة الانجليزية
متابعه لجان الإختبارات اللغة الانجليزية
 
 
 
 
 
 

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