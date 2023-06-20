إصلاح ماسورة خط طرد محطة أم القرى للصرف الصحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من اصلاح خط طرد مياه الصرف بعدد من مناطق وشوارع حي الضواحي ، مع تواصل أعمال كسح تجمعات المياه بمحيط خط الطرد ، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لاحتواء الكسر الذي وقع بخط طرد المياه منذ 3 أيام وتم الانتهاء من إصلاحه.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية المختصة، لسرعة تعاملها مع الحدث، مشيدا بجهود فرق الصيانه المبذولة للانتهاء من أعمال الصيانه والإصلاح في وقت قياسي، مؤكدا أنه تم تجنيد كافة الامكانات المتاحة لأعمال اصلاح خط الطرد فى اسرع وقت ، و قامت الأجهزة المختصة بمتابعة اعمال كسح تجمعات المياه بواسطه سيارات كسح المياه التابعه للحى بمنطقه الصفا بالضواحى.

ومن جانبه أكدت رئيس الحى استمرار رفع وازاله تجمعات المياه أولا بأول مشيره بأنه يتم التعامل الفورى مع ارتفاع منسوب المياه الذى نتج عن توقف العمل المؤقت بمحطة رفع صرف صحى الضواحى أثناء العمل في اصلاح خط طرد المياه الذى وقع منذ 3 أيام وتم الانتهاء من إصلاحه.

وكان خط طرد محطه رفع صرف صحى الضواحى قد تعرض لكسر مفاجى أول أمس وعلى الفور توجهت رئيس الحى إلى مكان الحادث وتم التنسيق مع الجهات المعنية لبدء عمل فرق الصيانة الفنية في اصلاح الخط بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالحى، وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي كما تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكافة المناطق المتضررة وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها.