اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الفيوم" تعلن انتهاء إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشأة البكرى.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 02:17 م
"مياه الفيوم" تعلن انتهاء إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشأة البكرى.. صور إصلاح خط طرد الصرف الصحى
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعضو المنتدب بالشركة، بأن الشركة انتهت من أعمال إصلاح الكسر، بخط طرد  قطر 600 مم زهر، بمنطقة منشأة البكري بمدينة الفيوم.
 
وأضاف "النجار"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن إصلاح الكسر انتهى، بعد استمرار العمل نحو 24 ساعة متواصلة، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة،  في إطار سياسة الشركة، للتعامل الفوري مع الأعطال، والكسور، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح، أن خط طرد الصرف الصحي بمنطقة منشأة البكري، قد تعرض لكسر مفاجئ، ووجهت فرق الصيانة الفنية، للعمل على إصلاح الخط، بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها دفعت بعدد من سيارات شفط المياه، والبدالات، لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكل المناطق المتضررة.
 
وأشار، إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم، من خلال الخط الساخن 125من أي تليفون أرضي، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24ساعة.
 
 
إصلاح خط طرد الصرف الصحى (1)
إصلاح خط طرد الصرف الصحى

إصلاح خط طرد الصرف الصحى (2)
إصلاح خط طرد الصرف الصحى 

إصلاح خط طرد الصرف الصحى (3)
إصلاح خط طرد الصرف الصحى

إصلاح خط طرد الصرف الصحى (4)
إصلاح خط طرد الصرف الصحى
 

شركة مياه الشرب

الفيوم

منشأة البكرى

الصرف الصحى

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

"مياه الفيوم": كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحى بمنشأة البكرى

الخميس، 27 أبريل 2023 11:17 م

"مياه الفيوم": إعلان حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:12 م

القرض الدوار.. تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل المياه بالفيوم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:40 م

رئيس "مياه الفيوم" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:49 م

رئيس مياه الفيوم يستقبل وفد منظمة اليونيسيف لمتابعة مشروع القرض الدوار

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة