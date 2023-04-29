"مياه الفيوم" تعلن انتهاء إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشأة البكرى.. صور

الفيوم – رباب الجالى

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب الفيوم ، والعضو المنتدب بالشركة، بأن الشركة انتهت من أعمال إصلاح الكسر، بخط طرد قطر 600 مم زهر، بمنطقة منشأة البكري بمدينة الفيوم.

وأضاف "النجار"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن إصلاح الكسر انتهى، بعد استمرار العمل نحو 24 ساعة متواصلة، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، في إطار سياسة الشركة، للتعامل الفوري مع الأعطال، والكسور، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أن خط طرد الصرف الصحي بمنطقة منشأة البكري، قد تعرض لكسر مفاجئ، ووجهت فرق الصيانة الفنية، للعمل على إصلاح الخط، بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنها دفعت بعدد من سيارات شفط المياه، والبدالات، لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكل المناطق المتضررة.

وأشار، إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم، من خلال الخط الساخن 125من أي تليفون أرضي، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24ساعة.