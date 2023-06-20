أطعمة تقلل رغبة مرضى السكر الشديدة فى تناول السكر

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تكون إدارة مرض السكر تحديًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكم فى الرغبة الشديدة فى تناول السكر، ويمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم إلى الرغبة الشديدة فى تناول السكر، والتى إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الحالة، وهناك العديد من الأطعمة التى يمكنك دمجها فى نظامك الغذائى للمساعدة فى تقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر وفقا لما نشره موقع ndtv.

10 أطعمة يجب تناولها للحد من الرغبة الشديدة فى تناول السكر



1. الفراولة والتوت الأزرق

الفراولة والتوت الأزرق يحتويان على الألياف ومضادات الأكسدة التى تساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر.

2. الأفوكادو

يمكن أن تساعد الدهون والألياف الصحية فى الأفوكادو فى التحكم فى مستويات السكر فى الدم وتقليل الرغبة الشديدة فى تناوله، تعمل هذه الدهون الصحية أيضًا على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

3. المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق غنية بالألياف والدهون الصحية والبروتين، يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع مع تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

4. الزبادى اليونانى

يحتوى الزبادى اليونانى على نسبة عالية من البروتين والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتى يمكن أن تساعد فى تقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر وتجعلك تشعر بالشبع.

5. القرفة

ثبت أن القرفة تساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، ما يقلل من الرغبة الشديدة فى تناول السكر، كما ثبت أن مسحوق القرفة فى الماء فى الصباح يعزز صحة مرضى السكر.

6. الشيكولاتة الداكنة

تحتوى الشيكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التى يمكن أن تساعد فى تقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر وإرضاء أسنانك الحلوة.

7. الكينوا

الكينوا غنية بالألياف والبروتين، والتى يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول السكر، تعمل الكينوا أيضًا كبديل صحى للأرز لمرضى السكر لأن الأرز الأبيض يحتوى على نسبة عالية من GI مؤشر نسبة السكر فى الدم.

8. السبانخ

السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في السكر وتنظيم مستويات السكر في الدم.

9. البطاطا

البطاطا غنية بالألياف والفيتامينات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في السكر وتنظيم مستويات السكر في الدم.

10. السلمون

السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.