أخصائية باطنة توضح مدى خطورة الإفراط فى شرب العصائر

كتبت رانيا عامر

أفادت دراسات حديثة أن الإفراط فى شرب عصائر الفاكهة الطازجة يسبب شيخوخة الجلد المبكرة، رغم الفوائد الصحية المتعددة لتلك العصائر.

وكشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الباطنية أن عصائر الفواكه تحتوى على فوائد عديدة، لكن الإفراط فى تناولها قد يؤدى إلى شيخوخة مبكرة للجلد ومشكلات فى البنكرياس، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "روسيسكايا جازيتا".

كما أوضحت الخبيرة أن عصائر الفواكه الطازجة مصدر مهم للفيتامينات، لكن لا ينصح بالإفراط فى تناولها، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، حيث تحتوى تفاحة متوسطة الحجم على نحو 20 جراما من السكر، وكوب عصير التفاح مصدره ثلاث تفاحات أى يحتوى على 60 جراما من السكر.

وأشارت الطبيبة إلى أن السكر الزائد يؤثر سلبا فى رشاقة الجسم، فهو يضعف إنتاج الكولاجين، ما يؤدى إلى شيخوخة الجلد مبكرا، ويزيد أيضا العبء على البنكرياس المسئول عن مستوى الجلوكوز فى الدم.

ونصحت الأخصائية من يعانى من داء السكرى بالتقليل من شرب عصائر الفواكه، وعلى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات فى الجهاز الهضمى تجنب تناول عصائر التفاح والحمضيات بسبب حموضتها العالية.

وبالإضافة إلى ذلك تساعد العصائر الطازجة على إنتاج حمض البوليك، وزيادة هذا الحمض تؤدى إلى الإصابة بمرض النقرس، وهو اضطراب استقلابى يرافقه ترسب الأملاح فى المفاصل والكلى، لذلك لا ينصح بتناول عصائر الفواكه الطازجة يوميا، بل يمكن تناولها بين فترة وأخرى لتجنب آثارها الجانبية، ومن الأفضل استبدالها بالفواكه.