لو مريض سكر.. فواكه وعصائر لازم تتجنبها

كتبت نهير عبد النبى

مرض السكر من الأمراض التي يجب أن يهتم المريض دائما من حيث المتابعة الدورية للعلاج والنظام الغذائي، ويعتبر النظام الغذائي من أهم الطرق للوقاية من مشاكل مرض السكر.وحسب ما ذكره موقع tasteofhome هناك بعض الفواكه والعصائر التي يجب أن يبتعد عنها مرضى السكر، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات وهى:

-فواكه مجففة محلاة

بعض الفواكه المجففة يمكن أن تكون حلوة بشكل مخادع، ذلك لأن مصنعي المواد الغذائية يضيفون السكر الأبيض بعد عملية التجفيف لمواجهة أي مرارة.

ربع كوب من التوت البري المجفف ، على سبيل المثال ، يحتوي على 28 جرامًا إضافيًا من السكر ما يعادل سبع ملاعق صغيرة مقارنة بنفس الكمية من التوت البري الطازج .تحقق من المكونات الموجودة على الفواكه المجففة المعبأة تخطاها عند إدراج السكر.

-كوكتيل فواكه المعلبة

ليس الخوخ والكمثرى والعنب والأناناس والكرز هي ما تحتاج إلى توخي الحذر منه إنه شراب الذرة والسكر المضافان إلى معظم أنواع سلطة الفاكهة المعلبة، يمكن لهذا المكون المضاف زيادة السكر بنسبة 33٪ لتجنب الاندفاع الإضافي ، ابحث عن أعبارة "بدون إضافة سكر" على الملصق أو قم بإعداد سلطة فواكه غنية بالألياف بدلاً من ذلك.

-عصير فواكه

صحيح أن عصائر الفاكهة غالبًا ما تكون مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لك مثل فيتامين سي والبوتاسيوم لكن هذا لا يعني أنها خيار رائع لمرضى السكري. السبب؟ عصير الفاكهة حتى أنواع "العصير الحقيقي 100٪" و "الخالي من السكر المضاف" - يفتقد إلى الألياف ، وهي كربوهيدرات بطيئة الهضم تساعد على الارتفاع الباهت في نسبة السكر في الدم للحصول على خيار ترطيب حقيقي ، جرب الماء المنقوع بالفواكه بدلاً من ذلك.

على عكس الفاكهة الحقيقية ، عادةً ما تحتوي هذه المشروبات على نسبة صفر من الألياف التي توازن السكر في الدم. هذا لأن معظمها مصنوع من الماء والسكر الطبيعي المأخوذ من الفاكهة ، وليس الخشونة الليفية. يمكن أن تكون الإصدارات الجاهزة والمعبأة في زجاجات أسوأ لأن الشركات المصنعة غالبًا تضيف سكرًا إضافيًا أيضًا.

للاستمتاع بفوائد طفرات الجلوكوز ، امزج عصيرًا صحيًا في المنزل باستخدام فواكه مجمدة أو طازجة كاملة مع التحلية بنصف ثمرة موز (بدلاً من العصير أو السكر العادي) بدلاً من ذلك.

-أناناس معلب

إذا اخترت الإصدارات المعبأة في شراب ، فستحصل على 27 جرامًا من السكر المضاف لدى مرضى السكري سبب وجيه للابتعاد عن الأناناس المعلب في عصيره أيضًا.

السبب؟ يحتوي الأناناس الطازج على ما يقرب من 10 جرامات من السكر أقل وما يقرب من خمسة أضعاف فيتامين C ، وهو مرتبط بزيادة حساسية الأنسولين.

-الزبادي بالفواكه المغطاة

إنه أمر مدهش لأن الزبادي مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لك وكذلك الفاكهة ؛ ومع ذلك ، عند وضع هذين النوعين من الأطعمة معًا في وجبة خفيفة ، يضيف المصنعون شراب الذرة والسكر وزيت النخيل على عكس وعاء الزبادي الطازج والفواكه ، يمكن أن تسبب هذه الحلوى اللذيذة ارتفاعًا غير ضروري في نسبة الجلوكوز في الدم ، بالإضافة إلى كونها مصدرًا للدهون المشبعة التي ترتبط بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية.