محافظ مطروح يوجه بتقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الخاضعين للتأمين الصحى

أحمد الزغبي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عددا من مديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة ، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها التوجيه لمديرية الطرق وجهاز مشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإدارة التخطيط بالاسراع فى إعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح ،كذلك الإسراع في انهاء أعمال صيانة ورفع كفاءة الكورنيش.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكيل وزارة الصحة ومديرة التأمين الصحى بالتنسيق بشأن التعاقد مع استشاري أمراض الدم خلال زياراتهم الشهرية، للكشف على الحالات بالتامين الصحى، وكذلك بمستشفى مطروح العام لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير الخاضعين للتأمين الصحى.

كما وجه محافظ مطروح، مدير فرع هيئة الابنية التعليمية ومنسق حياة كريمة بالمحافظة بعرض موقف إنشاء مدرسة بسيدى شبيب بالضبعة، وكذلك تم مناقشة إنشاء 5 وحدات صحية ومدارس وفقا لمنحة إيفاد لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بالمناطق المقترحة وفق المنحة، وكذلك مديرية الاسكان بتحديد التوقيت لوضع حجر اساس إنشاء العمارات السكنية بالسلوم بدلا من التى تم عرضها للانهيار وتم إزالتها ،كذلك التنسيق مع مديرية الصحة لافتتاح الوحدات الصحية بمناطق ابو ميلاد والظافر.