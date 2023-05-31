محافظ مطروح يتفقد امتحانات المدارس الفنية ويشهد اختبارات الطلاب

أحمد الزغبي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء سير امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة ، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح

حيث تفقد محافظ مطروح سير الامتحانات بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بالكيلو واحد وكذلك المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بحى الشروق ،واطمأن محافظ مطروح من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود أي معوقات او اسئلة من خارج المنهج،و التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين ،كما شهد تجربة عملية في اختبار الجدارات لطلاب المدرسة الفندقية لطريقة إعداد وطهى عدد من الاطعمة

يذكر أنه يؤدى 4694 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة على مستوى 26 لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها النوعية المختلفة والتي انطلقت يوم 25 مايو على مستوى المحافظة

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبا يؤدون الامتحانات منهم 2315 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال 11 لجنة ثلاث سنوات، ولجنة ٥ سنوات، و1391 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال ٤ لجان و1626 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85 طالبا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.