اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 12:44 م
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محافظ مطروح يتفقد امتحانات المدارس الفنية ويشهد اختبارات الطلاب

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:20 م
محافظ مطروح يتفقد امتحانات المدارس الفنية ويشهد اختبارات الطلاب جانب من الجولة
أحمد الزغبي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء سير  امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة ، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح 

حيث تفقد محافظ مطروح سير الامتحانات بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بالكيلو واحد وكذلك المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بحى الشروق ،واطمأن محافظ مطروح من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود أي معوقات او اسئلة من خارج المنهج،و التأكيد على توفير  كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين ،كما شهد تجربة عملية في اختبار الجدارات لطلاب المدرسة الفندقية لطريقة إعداد وطهى  عدد من الاطعمة 

يذكر أنه يؤدى 4694 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة  على مستوى 26 لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية  بتخصصاتها النوعية المختلفة  والتي انطلقت يوم 25 مايو  على مستوى المحافظة  

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبا يؤدون الامتحانات  منهم 2315 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال  11 لجنة ثلاث سنوات، ولجنة ٥ سنوات، و1391 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال ٤ لجان و1626  طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85  طالبا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

محافظ مطروح يتابع اختبارات طلاب المدارس الفنية_1

محافظ مطروح يتابع اختبارات طلاب المدارس الفنية_1

محافظ مطروح يتفقد امتحانات طلاب المدارس الفنية
محافظ مطروح يتفقد امتحانات طلاب المدارس الفنية

محافظ مطروح يتفقد سير. امتحانات طلاب المدارس الفنية
محافظ مطروح يتفقد سير. امتحانات طلاب المدارس الفنية

 


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