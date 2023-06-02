مجلس الشيوخ الأمريكى يقر قانون رفع سقف الدين.. وبايدن: نصر كبير للاقتصاد

وكالات الأنباء

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة وبالتالى يتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائى الذى حددته وزارة الخزانة الأمريكية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس فى التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

من جانبه، كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على تويتر، "الآن صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".

ووصف هذه الاتفاقية بين الحزبين باعتبارها نصرا كبيرا لاقتصاد بلاده والشعب الأمريكي، مضيفا "لا أحد يحصل على كل ما يريده".

وأضاف بايدن قائلا: عملنا لم ينته بعد، أتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح قانونا في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأمريكي مباشرة.

كما أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين بتمرير القانون، وقالت: "إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا".

وأضافت "ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة".