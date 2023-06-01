وقال بايدن- في بيان نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، تعقيبه على تصويت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون لتعليق سقف الدين- إن اتفاق الميزانية هو حل وسط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فلم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، ولكن هذه هي مسؤولية الحكم.

وأكد أن هذه الاتفاقية بشرى سارة لشعب الولايات المتحدة واقتصادها، فهي تحمي الأولويات والإنجازات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات التاريخية التي تخلق وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد.

وتابع قائلا: "أود أن أشكر رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية، وكذلك زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز على قيادته".

ودعا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن؛ حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، مشروع القانون الذي يعلق سقف الدين حتى الأول من يناير 2025، ويتعين بعد ذلك موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.