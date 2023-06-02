كل ما تريد معرفته عن آلام الظهر والأسباب وطرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

يعد ألم الظهر أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكبر، حيث يسبب التهاب المفاصل الألم من خلال الالتهاب، وتسبب حالات أخرى الألم عن طريق ضغط الأعصاب في النخاع الشوكي، بحسب ما ذكره موقع buoyhealth.

يمكن أن تتراوح العلاجات من الراحة والثلج والحرارة إلى جراحة العمود الفقري، اعتمادًا على سبب الألم وهى:

1:إجهاد أسفل الظهر هو التواء أو شد أو تمزق في عضلة أسفل الظهر يمكن أن تحدث السلالات فجأة أو تكون مزمنة عادة ما يحدث إجهاد أسفل الظهر بسبب الإفراط في رفع الأشياء الثقيلة أو ممارسة الرياضة.

وعادة ما يشمل علاج إجهاد أسفل الظهر ما يلي:

وضع الثلج أو الحرارة - تناول مسكن للألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

- ارتداء حزام داعم لتدعيم المنطقة إذا كان عليك القيام برفع أشياء ثقيلة

- قد يقترح طبيبك أيضًا زيارة معالج فيزيائي ، أو مقوم العظام ، أو أخصائي العلاج بالإبر الصينية ، أو معالج التدليك.

2: عرق النسا

عرق النسا هو مصطلح عام يصف أي ألم حاد يبدأ في العمود الفقري وينتقل إلى أسفل الساق ويحدث هذا بسبب شيء يضغط على العصب الوركي، والذي يبدأ في الظهر ويمر عبر الأرداف وأسفل ساقك.

ويمكن أن يقترح اختصاصي العلاج الطبيعي نظامًا من تمارين الإطالة والتمارين لعلاج الألم، و يمكن أن تساعد أيضًا العلاجات المنزلية مثل الحرارة والجليد ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وبضعة أيام من الراحة يمكنك أيضًا زيارة مقوم العظام أو أخصائي الوخز بالإبر لعلاج عرق النسا ، وقد يصف لك طبيبك مسكنات أقوى للألم ، وحقن الكورتيزون، أو مرخيات العضلات.

3: القرص المنفتق في أسفل الظهر في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب الأقراص المنزلق ألمًا في منتصف أسفل الظهر ومع ذلك ، ليس من غير المألوف الشعور بألم في الساق فقط وليس آلام الظهر مع انزلاق الأقراص لذلك حتى لو كانت المشكلة في الظهر.

-ألم أسفل الظهر

-آلام الظهر التي تنزل إلى أسفل الساق

-آلام الظهر تزداد سوءًا عند الجلوس

-ضعف في الرجل أو القدم

-خدر أو حرقان في الساق أو القدم

يبدأ علاج القرص الغضروفي عادةً بالراحة والعلاج الطبيعي ومضادات الالتهاب وتعديل روتين التمرين، إذا فشلت الأعراض في التحسن ، فقد يوصي طبيبك بحقن الكورتيزون في العمود الفقري في حالات نادرة ، قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة أجزاء من القرص المنتفخ.

4: تضيق العمود الفقري

-ألم وتصلب في أسفل الظهر أو مؤخرة الفخذ

-ألم حارق أو وجع يصيب أسفل الساق أو المؤخرة

-خدر أو ضعف أو تشنج أو ألم في ساقيك أو قدميك

-ثقل أو تعب سهل في الساقين عند المشي لمسافات

العمود الفقري الخاص بك هو عمود من العظام المجوفة التي تحمي الحبل الشوكي ، والذي يمتد داخل العمود الفقري تضيق العمود الفقري هو تضيق في المساحات الموجودة داخل العمود الفقري هذا التضيق يضغط على الأعصاب التي تنتقل عبر العمود الفقري أو مباشرة على النخاع الشوكي نفسه.

يمكن أن يشمل علاج تضيق القناة الشوكية ما يلي:

- علاج بدني

- المسكنات

- حقن الستيرويد لتقليل التورم والالتهاب

- إجراء تخفيف الضغط لتخفيف الضغط عن الحبل الشوكي

- جراحة دمج الفقرات

ستعتمد الطريقة التي يعالج بها طبيبك تضيق العمود الفقري على مدى شدته وما إذا كانت الأعراض تتحسن بالعلاج غير الجراحي أم لا.

وحسب ما ذكره موقع buoyhealth