سعيّد: لا يمكن لأي وزير أن يتصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة

وكالات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أنه لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة، موضحا أن الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.