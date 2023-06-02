اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 08:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سعيّد: لا يمكن لأي وزير أن يتصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:00 ص
سعيّد: لا يمكن لأي وزير أن يتصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أنه لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الدولة، موضحا أن الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

 

قيس سعيد

تونس

اخبار تونس

نجلاء بدر

حكومه تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة