تعرف على أضرار وفوائد تناول اللحوم الباردة

كتبت ميرفت رشاد

كشفت بعض الأبحاث الحديثة أن تناول اللحوم المصنعة قد يكون له آثار جانبية خطيرة ، مثل زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أو الأمراض، غالبًا ما تأتي اللحوم الباردة مع العديد من المواد الحافظة ، ومستويات أعلى من الصوديوم ، والمواد المضافة ، وهي بعض الأسباب الرئيسية لربطها بالآثار الجانبية السلبية ومع ذلك ، فإن اللحوم المصنعة توفر أيضًا زيادة في البروتين والفيتامينات والمعادن ، كما أن سهولة استخدامها تجعل من السهل دمج هذه العناصر الغذائية المفيدة في نظامك الغذائي ،من أجل معرفة المزيد حول ما إذا كانت اللحوم الباردة ضارة بالفعل أم لا أو إذا كانت الآثار الإيجابية التي من المحتمل أن تفوق المخاطر ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يحتوي على الكثير من الصوديوم



تُصنع لحوم أطعمة لذيذة لتدوم طويلاً ، وهو ما يتطلب غالبًا استخدام الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على نضارتها، وبينما يحتاج الجميع إلى الصوديوم حتى يعمل أجسامهم بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك، يرتبط الاستهلاك المفرط للصوديوم بزيادة ضغط الدم ، والذي يمكن أن يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

تساهم اللحوم الباردة في زيادة خطر الإصابة بالأمراض



يمكن أن تؤدي طرق المعالجة المستخدمة في اللحوم الباردة إلى تكوين مركبات ضارة مثل النتروزامين ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، ويمكن أن تسهم المستويات العالية من الدهون المشبعة الموجودة غالبًا في اللحوم المصنعة المصنعة في ارتفاع مستويات الكوليسترول ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

هناك احتمالية للتلوث



اللحوم الباردة لديها احتمالية أعلى للتلوث البكتيري مقارنة باللحوم المطبوخة حديثًا ، جرثومة ضارة ، لها أهمية خاصة في اللحوم الباردة ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة ، خاصة عند النساء الحوامل وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ، عن تفشي الليستريا في وقت سابق من هذا العام من اللحوم والجبن ، قائلاً إن هذه البكتيريا يمكن أن تنتشر بسهولة من خلال أسطح تحضير الطعام ، واليدين ، وتقطيع الطعام اليدوي، إلا أن هذا لا يزال شائعًا ودائمًا ما يمثل خطرًا عند شراء اللحوم الباردة.

تستهلك بعض الإضافات والمواد الحافظة



غالبًا ما تحتوي اللحوم الجاهزة على إضافات ومواد حافظة مثل النتريت والكبريتات لتعزيز النكهة وإطالة العمر الافتراضي ومنع نمو البكتيريا، في حين أن هذه المضافات تعتبر بشكل عام آمنة من قبل السلطات التنظيمية ، فقد ربطت بعض الدراسات بينها وبين الآثار الصحية السلبية ، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .

بعض الإضافات الأكثر شيوعًا الموجودة في اللحوم المصنعة هي أشياء مثل فوسفات الصوديوم ونتريت البوتاسيوم ونترات الصوديوم .

فوائد اللحوم الباردة



يمكنك الحصول على دفعة من البروتين



يمكن أن تكون مناقشة ما إذا كانت اللحوم الباردة ضارة بالنسبة لك مناقشة معقدة لأنه غالبًا ما تحتوي على الكثير من الصوديوم والمواد الحافظة ، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا دفعة من البروتينات الخالية من الدهون .

يمكن أن تكون اللحوم ، مثل الديك الرومي أو صدور الدجاج ، مصدرًا جيدًا للبروتين الخالي من الدهون ، وهو أمر ضروري لنمو العضلات وإصلاحها والصحة العامة، واختيار قطع قليلة الدهون من اللحوم الباردة يمكن أن يكون بديلاً صحيًا للحوم الدهنية ، لأنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة ويمكن أن تساهم في نظام غذائي متوازن.

العناصر الغذائية الأساسية



بالإضافة إلى البروتين ، يمكن أن توفر اللحوم الباردة العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب ، والتي تلعب أدوارًا مهمة في إنتاج الطاقة ، ونقل الأكسجين ، والحيوية بشكل عام، أن بعض اللحوم الباردة يمكن أن تحتوي على الزنك أيضًا ، والذي يُعرف بكونه ضروريًا لتعزيز صحة جهاز المناعة لديك .