انقطاع المياه عن مناطق المرج والخصوص وعين شمس لمدة 8 ساعات اليوم

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها - المرج الشرقية ومتفرعاتها - المرج الجديدة ومتفرعاتها - مدينة الخصوص - عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها - شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب الانقطاع نظراً لاعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000 مم بمدينة الخصوص لتنفيذ أحد المشاريع.

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.