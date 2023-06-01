انقطاع مياه الشرب عن المرج وعين شمس و4 مناطق شرق القاهرة مساء غد للصيانة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.