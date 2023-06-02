اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 02:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

الجمعة، 02 يونيو 2023 02:00 ص
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد 6 مناطق ومتفرعاتها بالقاهرة انقطاع خدمة مياه الشرب اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج).

وأوضحت الشركة أن موعد الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023. وقالت الشركة إن سبب الانقطاع، القيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.


انقطاع مياه الشرب

انقطاع المياه

مياه القاهرة

القاهرة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

انقطاع مياه الشرب عن المرج وعين شمس و4 مناطق شرق القاهرة مساء غد للصيانة

الخميس، 01 يونيو 2023 01:55 م

انقطاع مياه الشرب عن قرية بلقس فى قليوب 12 ساعة اليوم لأعمال التطهير

الجمعة، 26 مايو 2023 12:42 م

انقطاع مياه الشرب عن قرية بلقس بقليوب 12 ساعة اليوم

الجمعة، 19 مايو 2023 02:11 م

انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:04 م

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

الإثنين، 15 مايو 2023 02:26 م

انقطاع مياه الشرب غدا عن مناطق فى كفر سعد بدمياط لمدة 8 ساعات

الجمعة، 05 مايو 2023 08:37 م

انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية غدا بسبب أعمال توسعة الطريق بالساحل الشمالى

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:42 م

انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن 3 مناطق بالمرج غدا

الجمعة، 17 مارس 2023 08:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة