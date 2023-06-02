القبض على شقيقين بحوزتهما مخدرات فى فايد بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على شقيقين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز فايد، بالقبض على شقيقين وبحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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