القبض على شقيقين بحوزتهما مخدرات فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على شقيقين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى قرية سرابيوم دائرة مركز فايد.