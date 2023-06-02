اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:59 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حملات امنية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 7 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية ") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 50 مليون جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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