حبس عاملين بتهمة قتل شخص بسبب سرقة هاتف محمول بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بسبب سرقة هاتف محمول.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لتعديهما على آخر مما أدى لوفاته بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم "مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة" ولا يمكن إستجوابه، إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (شقيقه - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته المشار إليها وإتهمهما بإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ بإختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.. وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطاراً بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته المنوه عنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.