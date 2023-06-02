الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8.6 مليون جنيه في المرج

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وذلك حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالى، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,660,000 مليون جنيه تقريباً).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.