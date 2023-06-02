إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة. جرى الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات .

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، الجمعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي الطريق الإقليمي بلبيس أمام جامع صفوان بالشرقية، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.