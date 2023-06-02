نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الحكومة ترد على شائعة هدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا
افتتحت وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.
الأرصاد: القاهرة الكبرى سجلت 40 درجة مئوية ورياح جنوبية غربية جافة مثارة
غلق كلي لطريق الخدمة بمحور "شينزو آبى" المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة... وتدابير للتعامل مع الأحوال الجوية
محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة اللوحات الإعلانية لبيان مدى تأثرها بالعاصفة
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين .
7 يونيو.. آخر موعد للتقديم بوظائف المنطقة الأزهرية بالقليوبية فى 15 معهدا
إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة فى المدارس غدا
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت
تشهد 6 مناطق ومتفرعاتها بالقاهرة انقطاع خدمة مياه الشرب اليوم الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج).
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