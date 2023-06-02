نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة ترد على شائعة هدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من فيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.

وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا

افتتحت وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

الأرصاد: القاهرة الكبرى سجلت 40 درجة مئوية ورياح جنوبية غربية جافة مثارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت وصول درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لـ40 درجة مئوية. غلق كلي لطريق الخدمة بمحور "شينزو آبى" المتجه لطريق السويس.. اعرف التحويلات عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى فى الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو أبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة من فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين بمسافة 60 مترا حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى إلى الطريق الرئيسى المتجه إلى طريق السويس. الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة... وتدابير للتعامل مع الأحوال الجوية صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس الخميس، في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.8 مليون طن، بما يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد ومجالات العمل المرتبطة بتنظيم وتسيير حركة الملاحة بالقناة. محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة اللوحات الإعلانية لبيان مدى تأثرها بالعاصفة أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين .