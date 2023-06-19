200 لاعب يشاركون في بطولة الدومينو بالعريش تحت شعار مبادرة وطن واحد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شارك 200 لاعب من كل المحافظات في بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لبطولة كأس العالم بمدينة العريش، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية ضمن مبادرة وطن واحد، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت فعاليات البطولة علي ساحل مدينة العريش، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم "بطولة سيناي" تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

وتضمنت الفعاليات استقبال 3 فنانين كاريكاتير المشاركين بإهداء الحضور لوحات يرسمونها لوجوه المشاركين.

وضم فريق فنانين الكاريكاتير كل من أسلام علاء، وهاني إبراهيم، محمود عبد الوهاب، موضحين أنهم فريق يقوم بفن "الكاريكاتير المباشر، برسم فوري لوجوه المشاركين.

تتضمن الفعاليات عرض مسرحية "كلها غلط"، و"بطولة الدومينو".

وأعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ تنظيم بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال يومي 19 - 20 / 6 / 2023.

تقام البطولة على شاطئ العريش يتخللها حفل يحييه من الفنانين الفنانة روتانا سليم، والفنان إسلام زكي، والفنانة هايدى موسى والمذيع خالد عليش، المقدم الرسمي للبطولة .

كما تعرض "مسرحية كلها غلط" أيام 19 - 20 يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش، ضمن مبادرة وطن واحد، بعد النجاح الكبير التي حققته المسرحية أثناء عرضها بالقاهرة وبورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل الشمالي علي مدار السنوات الماضية.

المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

وسبق انطلاق العروض وصول المشاركين فيها من اللاعبين والفنانين والممثلين، واستقبال أهالى مدينة العريش وقيامهم بجولات فى المدينة للتعرف على معالمها.

يذكر انه بالتزامن مع الإحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء ابريل الماضى نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية فى مدينة العريش فعاليات " سباق الهجن"، وحفل فنى احياه عددا من ابرز النجوم بينهم الفنان محمد منير والمنشد محمود التهامى والشاعر هشام الجخ، وتنظيم زيارات لمدينة العريش لمشاهير الإعلامين والفنانين والرياضيين ونجوم السوشيال ميديا.



بطولة الدومينو بالعريش (1)



بطولة الدومينو بالعريش (2)



بطولة الدومينو بالعريش (3)



بطولة الدومينو بالعريش (4)



بطولة الدومينو بالعريش (5)



بطولة الدومينو بالعريش (6)