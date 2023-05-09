أطعمة ومشروبات تسبب رائحة الفم الكريهة.. أبرزها القهوة

كتبت ميرفت رشاد

لايخفى على أحد أن الثوم والبصل يمكن أن يؤديا إلى رائحة الفم الكريهة، ولكن إذا تجنبت هذه الأطعمة ورائحة أنفاسك لا تزال كريهة ، فقد حان الوقت للتعمق في الأطعمة التي تسبب ذلك ، وإليك قائمة الأطعمة قد تساهم في رائحة الفم الكريهة ، وكيفية التخلص منها وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. فواكه حمضيات

تحب البكتيريا المسببة للرائحة البيئة الحمضية ، لذلك من خلال تناول الكثير من ثمار الحمضيات ، فأنت تدعو بشكل أساسي إلى رائحة الفم الكريهة للالتفاف ، خاصة إذا كنت عرضة لارتجاع الحمض ، مما قد يتسبب في عودة الأحماض إلى الحلق و يسبب رائحة كريهة .

2. الأطعمة عالية البروتين

يمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من البروتين إلى رائحة الفم الكريهة ، وذلك بفضل إنتاج الجسم للأمونيا أثناء تكسير البروتين أثناء عملية الهضم، ينتهي الأمر بالرائحة بالهروب من فمك ، جرب تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك (السبانخ والحمص) ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في البلاك وتقليل رائحة الفم الكريهة.

3. الأسماك المعلبة

على عكس الأسماك الطازجة ، فإن الأسماك المعلبة (مثل التونة والسلمون) لديها الوقت للتأكسد والتفاعل مع العناصر الأخرى فإنها تميل إلى البقاء في الفم ، وتنبعث منها رائحة كريهة." في هذه الحالة ، قد تساعد الأطعمة الحمضية.

4. الجبن

تحتوي معظم منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن ، على أحماض أمينية تتفاعل مع بكتيريا الفم لإنتاج مركبات الكبريت التي يمكن أن تجعل رائحة أنفاسك حامضة، بينما تتغذى هذه البكتيريا على جوامد الحليب ، فإنها تفرز كبريتيد الهيدروجين الزائد، فم تنبعث منه رائحة البيض الفاسد، لكن تنظيف الأسنان بمعجون أسنان مفلور سيساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

5. صلصة المكرونة

مثل الحمضيات ، يمكن أن تسبب حموضة الطماطم تراكم الأحماض في الفم وتعزز نمو البكتيريا ، يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا المزعجة إلى رائحة الفم الكريهة، عندما تتناول المكرونة التالية مع الصلصة الحمراء ، احتفظ بكوب من الماء في متناول يدك لترشفه أثناء العشاء للحفاظ على شطف فمك والسيطرة على البكتيريا.

6. زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي ، فإن تناسقها الذي يشبه العجينة يجعل من الصعب على اللعاب تكسير البروتينات بمجرد دخولها في فمك وبسبب لزوجة زبدة الفول السوداني ، يمكن أن تبقى في فمك لساعات مما تجعلها سببًا رئيسيًا لرائحة الفم الكريهة.

7. القهوة

قد تكون القهوة صحية ، لكن مشروب الصباح له تأثير تجفيف على الفم ، مما يقلل من تدفق اللعاب ويسمح للبكتيريا ذات الرائحة الكريهة بالنمو ليس فقط بل تدوم لفترة أطول ، أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين المقاييس هي البقاء رطبًا - على سبيل المثال ، لكل فنجان قهوة تشربه ، اسرف في شرب كوب من الماء ، يعمل الماء كعامل تطهير مستمر ويذوب المواد ذات الرائحة الكريهة.