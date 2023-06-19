محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال إحلال وتوسعة مسجد منطقة عمارات الكهرباء بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجدي د وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة مسجد منطقة عمارات الكهرباء بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين .

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية وتطوير محيط المسجد وفرشه، لخدمة أهالي المنطقة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 70 من الأعمال التي تتم بتكلفة 800 ألف جنيه بتمويل من مخصصات التبرعات للمساجد بمؤسسة التكافل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وكان محافظ الوادي الجديد إلتقى وفد إحدى الجهات الاستشارية ذات الخبرة لدى الأمم المتحدة، وذلك لبحث ومناقشة خطة تطوير واستغلال حديقة البستان بمدينة الخارجة لإقامة متنفس حضاري و ترفيهي ضمن مشروع إنشاء مدينة آمنة للنساء. بحضور جهاد متولي رئيس المركز و أمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وأكد الزملوط على ضرورة استغلال الإنشاءات الموجودة بالحديقة في توفير خدمات ترفيهية و رياضية واجتماعية لخدمة أهالي المناطق المحيطة، وتنفيذ مجسم لحديقة بيولوجية تضم النباتات الصحراوية المنتشرة بالبيئة الواحاتية.

كما اطّلع على مقترح رفع كفاءة مكتبة مصر العامة وإعادة تطوير وتخطيط الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة، وحسن استغلال الموارد المتاحة بها. كما بحث إمكانية تطوير نادي المحافظة الاجتماعي و وضع تصور للاستفاده من المساحة المقام عليها في تقديم خدمات وأنشطة متنوعة.