اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 يونيو 2023 11:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإنشاء كلية للإعلام

الأحد، 18 يونيو 2023 10:34 م
محافظ الوادى الجديد يبحث تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإنشاء كلية للإعلام المحافظ خلال خلال لقاءه مع وفد الوطنية للصحافة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، سبل التعاون المشترك في مجالات التعليم واستغلال بعض المقرات التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المُستغلة.
 
جاء ذلك خلال لقائه مع الوفد الذي زار المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.
 
وأكد الزملوط على الدور البارز للمؤسسة في دعم طلاب المحافظة من خلال إصداراتها التعليمية المجانية المتميزة، والتعاون البنّاء في تسليط الضوء إعلاميًا على ما يتم من مشروعات على أرض المحافظة. 
 
كما تناول اللقاء دراسة إنشاء كلية للإعلام في إطار خطة المحافظة للنهوض بالتعليم الجامعي وإنشاء كليات جديدة بكافة التخصصات.
 
 
 

الوادي الجديد

الهيئة الوطنية للاعلام

كليه الاعلام بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة