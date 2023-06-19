اليوم السابع
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متى تم الاعتراف بدير القديسة العذراء مريم وماريوحنا بأوهايو؟

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:00 ص
متى تم الاعتراف بدير القديسة العذراء مريم وماريوحنا بأوهايو؟ دير - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر دير القديسة العذراء مريم وماريوحنا بأوهايو أحد أهم أديرة المهجر في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى مدينة وارين بولاية أوهايو الأمريكية.

   

وبدأت قصــة تأسيس الدير فى عهد مثلث الرحمات قداسه البابا شنودة الثالث، وذلك نظرا لاحتياج الولايات المتحدة الأمريكية إلى دير للراهبات، حيث يوجد ديران للرهبان ولا يوجد أديرة للراهبات.

 

و نظــرًا لوجــود عــدد مــن محبــي الرهبنــة مــن الفتيــات و كذلــك احتياجهــم للخلــوات الروحيــة لــذا كان هــذا هــو الهــدف مــن شــراء هــذا الديــر ، و مــن هنــا بــدأت قصــة شــرائه حيــث قــام نيافــة الأنبا بطرس بالتفــاوض علــى شــراء هــذا الديــر فــى أول فبرايــر 2011م  كان فــى الأصل دير كاثوليكى.

 

وبعــد تولــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــى الســدة الرســولية علــى كرســى مارمرقــس بــدأ رعايتــه للديــر و عنايتــه بــه ، و ســلم لــأم الراهبــة الفاضلــة : مارينــا عــوض مــن ديــر الســيدة العــذراء بزويلــة و النوباريــة المســئولية الكاملــة لرعايــة الديــر مــن الناحيــة الروحيــة و الإنشــائية مــن جهــة التعميــر و البنــاء و التوســع بالديــر و ذلــك مــن شــهر نوفمبــر 2013م

 

وضشهد الدير زيارة قداسة البابا تواضروس التانى فــى يــوم 26 ، 27 ســبتمبر ٢٠١٨م، وبعــد هــذه الزيــارة تــم الاعتــراف بالديــر فى المجمع المقدس وذلــك بتاريــخ 2019/6/13م ).


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير القديسه العذراء مريم بامريكا

البابا شنوده الثالث

دير الراهبات



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