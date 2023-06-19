لماذا تشعر بالحرقان في اليدين والقدمين؟

كتبت إيناس البنا

قد يكون الشعور بالحرقان في اليدين والقدمين من الأعراض المزعجة والمقلقة، وللتعرف على أسباب هذه المشكلة، يوضح موقع "everydayhealth" أسباب هذه المشكلة.

يمكن أن يكون الإحساس بالحرقان في اليدين والقدمين اعتلالًا عصبيًا محيطيًا، واعتلال الأعصاب المحيطية هو حالة تؤثر على الأعصاب الطرفية ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل ألم حارق أو وخز أو تنميل في اليدين والقدمين".

ما هي الأسباب المحتملة لاعتلال الأعصاب المحيطية؟

يمكن أن يكون سببها عوامل مختلفة ، بما في ذلك مرض السكري ، ونقص الفيتامينات ، وضغط الأعصاب ، وبعض الأدوية ، أو اضطرابات المناعة الذاتية".

مرض سكري عصبي

قد يصاب مرضى السكري باعتلال الأعصاب، الذي يمكن أن يؤدي إلى ألم حارق في الأطراف، ومن الأسباب الشائعة ارتفاع مستويات السكر في الدم وتلف الأوعية الدموية والأعصاب".

انحباس العصب

انضغاط الأعصاب أو انحباسها، مثل متلازمة النفق الرسغي في اليدين أو متلازمة النفق الرسغي في القدمين ، يمكن أن يسبب ألماً حارقاً في هذه المناطق"

مرض رينود

تتميز هذه الحالة بضيق الأوعية الدموية، عادة في أصابع اليدين والقدمين ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم، ويمكن أن يسبب حرقة أو وخزًا أو تنميلًا في المناطق المصابة".

مشاكل الدورة الدموية

انخفاض تدفق الدم بسبب أمراض مثل مرض الشريان المحيطي (PAD) أو التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية) يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم حارق في اليدين والقدمين".

حالات العدوى والالتهابات

بعض أنواع العدوى، مثل مرض لايم أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، وكذلك حالات الالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن تسبب ألما حارقا في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الأطراف".

أسباب أخرى

هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، بما في ذلك نقص الفيتامينات (على سبيل المثال، نقص فيتامين ب 12)، أو الآثار الجانبية للأدوية، أو إصابات الأعصاب، أو الألم العضلي الليفي، أو حتى العوامل النفسية، مثل القلق.

ما هي الإجراءات الوقائية؟

فيما يلي الإجراءات الوقائية التي قد تساعد في تخفيف أو تقليل الإحساس بالحرقان:

الحفاظ على النظافة الجيدة

اقترح الدكتور جوبتا الحفاظ على نظافة اليدين والقدمين لمنع أي عدوى أو مشاكل جلدية قد تساهم في الإحساس بالحرقان.

ارتدِ أحذية وجوارب مريحة

اختر الأحذية ذات المقاس المناسب مع الدعم الكافي، وتجنب الأحذية الضيقة أو الأحذية ذات الكعب العالي التي يمكن أن تقيد تدفق الدم وتؤدي إلى تفاقم الأعراض، ​​اختر الجوارب القابلة للتنفس المصنوعة من الألياف الطبيعية للسماح بتدوير الهواء".

تجنب درجات الحرارة الشديدة

احمِى يديك وقدميك من درجات الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الإحساس بالحرق، استخدم القفازات في الطقس البارد وتجنب تعريض يديك وقدميك للحرارة الزائدة."

مارس العناية المناسبة بالقدم

افحص قدميك بانتظام بحثًا عن أي علامات للإصابة أو العدوى، وحافظ على تقليم أظافرك ورطب قدميك لمنع الجفاف والتشققات".

إدارة الحالات الطبية الأساسية

إذا كانت لديك حالة طبية أساسية، مثل مرض السكري، فمن الضروري إدارتها بشكل فعال، اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للأدوية ، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتعديلات نمط الحياة".

حافظ على نمط حياة صحي

اقترح التقرير أن تمارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا لتحسين الدورة الدموية وصحة الأعصاب، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والكحول".

السيطرة على التوتر

يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن في ظهور الأعراض المرتبطة بالأعصاب. وأضاف: "مارس تقنيات إدارة الإجهاد ، مثل تمارين التنفس العميق ، والتأمل ، واليوجا ، أو الانخراط في أنشطة تساعدك على الاسترخاء والراحة".

تجنب التعرض للسموم

وقال "بعض السموم مثل الكيماويات والمبيدات والمعادن الثقيلة يمكن أن تسهم في تلف الأعصاب. لذلك ، اتخذ الاحتياطات اللازمة واتبع إرشادات السلامة عند التعامل مع المواد التي يحتمل أن تكون ضارة".

ما هي تدابير العلاج؟

فيما يلي إجراءات العلاج التي يمكنك اتباعها ، وفقًا للدكتور جوبتا.

إدارة الحالات الطبية الأساسية

إذا كنت تعاني من حالة طبية أساسية ، مثل مرض السكري ، فمن الضروري التعامل معها بشكل فعال. نصح باتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية للأدوية والتحكم في نسبة السكر في الدم وتعديلات نمط الحياة.

حافظ على نمط حياة صحي

واقترح الانخراط في نشاط بدني منتظم لتحسين الدورة الدموية وصحة الأعصاب. وأضاف "تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وقلل من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والكحول".

متى ترى الطبيب؟

أي وخز وخدر في الأطراف أو الجسم يجب أن يفحصه طبيب الرعاية الأولية من أجل التقييم والعلاج المناسبين.