الوخز في اليدين والقدمين من علامات نقص فيتامين ب 12.. أعراض أخرى يجب مراقبتها

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي ضروري للغاية للعديد من وظائف الجسم، يمكن أن تؤثر المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين على الصحة بطرق مختلفة.

تشير البيانات وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" إلى أن 47٪ على الأقل من سكان الهند يعانون من نقص فيتامين ب 12، في حين أن 26٪ فقط من السكان قد يكون لديهم مستويات كافية من فيتامين ب 12.

دور فيتامين ب 12 فى الجسم

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية التي تساعد على دعم العديد من وظائف الجسم، فهو لا يحسن صحة أعصابنا ودماغنا فحسب، بل يساعد أيضًا في تكوين حمض الديوكسي ريبونوكلييك (DNA) ، المادة الوراثية في جميع الخلايا.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، والتي تساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم. لذلك ، يمكن أن يكون انخفاض مستويات فيتامين ب 12 مشكلة ويسبب مشاكل مختلفة.

العلامات العامة لنقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يسبب أعراض جسدية وعصبية ونفسية، يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 ببطء ويمكن أن تزداد سوءًا بمرور الوقت، قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين ب 12 في أجسامهم ".

تتضمن بعض العلامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف

تعاني من الغثيان والقيء أو الإسهال

تغير في الشهية

فقدان الوزن

وجود التهاب في الفم أو اللسان

جلد مصفر

الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب 12

تشمل الأعراض العصبية لنقص فيتامين ب 12 ما يلي:

وخز في يديك وقدميك

مشاكل في الرؤية

صعوبة في تذكر الأشياء أو الخلط بسهولة

صعوبة في المشي أو التحدث

ما يثير القلق بشأن نقص فيتامين ب 12 هو أن المشاكل العصبية التي تظهر أثناء المرض قد لا يمكن عكسها، في بعض الحالات ، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 من أعراض نفسية، وتشمل هذه:

أعراض الاكتئاب

التهيج

التغييرات العاطفية

التشخيص والعلاج لنقص فيتامين ب 12



اعتمادًا على نتائج الاختبار ، يمكنك البحث عن العلاج الطبي المناسب، يمكن لمعظم الناس الحصول على حصتهم من فيتامين ب 12 من بعض الأطعمة ، مثل اللحوم الحيوانية والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، يمكن للنباتيين تناول الزبادي والحليب قليل الدسم والجبن والأطعمة المدعمة لزيادة مستويات فيتامين ب 12 لديهم.

بالنسبة للنباتيين ، قد تكون البدائل محدودة ، لكن الأطعمة ، مثل فول الصويا المدعم وحليب اللوز يمكن أن توفر كميات جيدة من فيتامينات ب 12.