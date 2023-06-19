اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 10:24 م
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ضبط 297 قضية و321 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بكفر الشيخ

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:24 م
ضبط 297 قضية و321 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت الحملات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط 297 قضية بإجمالي 312 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو، و350 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة من ضبط  وبندقية آلية، و8 فرد خرطوش، و2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و 155 قطعة سلاح أبيض، ووتمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 1132 قضية مخالفات الصيد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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