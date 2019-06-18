القبض على عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط أسلحة نارية، ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بعدد من قرى ومدن المحافظة.

وألقت الحملة القبض على "ا.ص.ر"، 29 سنة، عامل، وبحوزته 50 جرام حشيش بقصد الاتجار، و150 جنيها وتحرر المحضر 2506 ـ 2019 كفر الشيخ، و"أ.ع.ع"، 33 سنة، عاطل، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و130 جرام حشيش بقصد الاتجار، تحرر المحضر 5716 ـ 2019 جنايات مركز الرياض.

كما ألقت الحملة القبض على "ح.ح.ا"، 31 سنة، عاطل، بحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و50 جرام هيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 13442 ـ 2019 جنايات مركز دسوق، و"م.د.ج"، 38 سنة، عامل، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 152 ـ 2019 جنح قسم ثان كفر الشيخ.

وتم إلقاء القبض على "س.أ.ا"، 35 سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش بقصد الدفاع، وطلقتين من ذات العيار، و40 جرام هيروين بقصد الاتجار، تحرر المحضر 9755 ـ 2019 جنايات مركز الحامول، و"خ.م.م"، 28 سنة، عاطل، وبحوزته 20 جرام هيروين بقصد الاتجار، تحرر المحضر 5052 ـ 2019 جنايات مركز فوه.

كما تمكنت الحملة من إلقاء القبض على "م.ح.ف"، 24 سنة، عاطل، بحوزته مطواة بقصد الدفاع، تحرر المحضر 229 ـ 2019 جنح مركز كفر الشيخ، وعلى "ص.ع.ا"، 41 عامًا، عاطل، وبحوزته "سنجة" بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 6783 ـ 2019 مركز كفر الشيخ، وألقى القبض على "م.س.ع"، 38 سنة، مسجل شقى خطر، وبحوزته خنجر بقصد الدفاع، تحرر المحضر 153ـ 2019 قسم ثان كفر الشيخ، و"م.ك.م"، 21 عامًا، عاطل، وبحوزته "كتر" بقصد الدفاع عن النفس، تحرر المحضر 154 ـ 2019 جنح قسم ثان كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة.