اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بعدم الحل فى كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بعدم الحل فى كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة
 
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات العمل
 
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر
 
التموين: مشروع إنشاء المناطق التجارية بكفر الشيخ يوفر 20 ألف فرصة عمل
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه

رئيس الوزراء

وزير الكهرباء

الطاقه المتجدده

التموين

كفر الشيخ

المناطق التجاريه

الاسئله المقاليه

الاوقاف

الصحه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. التعليم تقرر 8 يوليو امتحانات الدور الثانى للطلاب الدارسين بالخارج

الأحد، 18 يونيو 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. الصحة: البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ820 حاجا

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين الاحتياجات

السبت، 10 يونيو 2023 05:03 م

حصاد الوزارات.. الصحة: 222 مليار جنيه إنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم توقف تحويلات طلاب الثانوية إلا بعد الرجوع للوزارة

الأحد، 04 يونيو 2023 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم: 4 سنوات حدا أدنى لـkg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما

السبت، 03 يونيو 2023 05:08 م

حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة