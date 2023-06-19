حصاد الوزارات.. وزير التعليم يوجه بعدم الحل فى كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم يوجه بعدم الحل في كراسة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات العمل
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل 6 أشهر والزيت يتجاوز 4 أشهر
التموين: مشروع إنشاء المناطق التجارية بكفر الشيخ يوفر 20 ألف فرصة عمل
التعليم: إجابة الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحانات الثانوية فى مدة زمنية واحدة
وزير الصحة: المؤتمر العالمي للسكان سيشهد إطلاق استراتيجيات وخطط وطنية
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