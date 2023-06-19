جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية السطايحة بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، اليوم قافلة بيطرية لقرية السطايحة، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين أحمد.

كما تم الكشف على 251 حالة حيوانات، 2362 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتى ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.