جامعة الزقازيق تحيل طالب أسنان لمجلس التأديب.. اعرف التفاصيل

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت جامعة الزقازيق ، إحالة "أ.ع" طالب بكلية طب الفم والأسنان، لمجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة حيال واقعة إسائته للدين الإسلامي وازدراء الأديان، بعد أن أنتشرت رساله منه لأحد الأشخاص عبر تطبيق "الماسنجر"، وانتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واصدرت جامعة الزقازيق بيانًا قالت فيه: إيماءًا إلى ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى حول الإساءات التى وجهها أحد طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان، نود الإشارة إلى أنه تم إحالة الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة حيال الواقعة".

يذكر أنه شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، اطلاق هشتاج طالبت فية بمحاسبة "أ. ع" طالب بكلية الأسنان، بعد تدوال محادثة بينة وبين أحد زملائه، تضمن عبارات إساءة وازدراء للأديان.