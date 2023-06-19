جارديان: علاقات واشنطن وبكين فى أدنى مستوياتها التاريخية وزيارة بلينكن "أمل"

كتبت رباب فتحى

استقبل كبير الدبلوماسيين الصينيين، وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، يوم الاثنين، فى اليوم الأخير من زيارة نادرة لدبلوماسى أمريكى، تهدف إلى محاولة إحياء العلاقات بين واشنطن وبكين والتى تمر بأدنى مستوياتها التاريخية.

ولم يرد بلينكن ولا وانج يي على المراسلين بعد الترحيب ببعضهم والجلوس لمناقشاتهم خلال الزيارة الأولى لوزير خارجية أمريكى إلى الصين منذ خمس سنوات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومع ذلك، تتجه كل الأنظار إلى ما إذا كان بلينكن سيلتقي أيضًا بالرئيس الصينى شي جين بينج، وهي مقابلة قالت مصادر رويترز إنها كانت متوقعة لكن وزارة الخارجية لم تؤكدها بعد.

وأجرى يوم الأحد، بلينكن محادثات استمرت أكثر من سبع ساعات ونصف الساعة - أكثر من ساعة مما كان متوقعا - مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات - التي عقدت في فيلا حكومية مزخرفة ، وتضمنت مأدبة عشاء - بأنها "صريحة وموضوعية وبناءة" على الرغم من أنها لم تحرز تقدمًا ملموسًا على ما يبدو بشأن النزاعات التي تشمل تايوان والتجارة والحقوق و الفنتانيل، على حد قول الصحيفة.

وأعرب كلاهما عن رغبتهما في استقرار العلاقات على الرغم مما وصفه أحد المسئولين الأمريكيين بخلافاتهما "العميقة"، واتفقا على أن تشين سيزور واشنطن لمواصلة المحادثة ، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد.

ومع ذلك، قال تشين لـ بلينكن ، خلف الأبواب المغلقة، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "هي في أدنى نقطة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية" ، وفقًا لإذاعة CCTV الصينية.

ونقل عن تشين قوله خلال المحادثات التي جرت في حدائق دياويوتاى القديمة ، "إن هذا لا يتفق مع المصالح الأساسية للشعبين، ولا يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي".

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية في افتتاحية يوم الاثنين: "على الرغم من التوقعات المنخفضة للغاية لأي اختراقات تحققت خلال زيارة بلينكين للصين ، لا يزال هناك أمل في أن يتمكن الطرفان من الحفاظ على" أرباحهما النهائية "في العلاقة.