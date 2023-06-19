تعليم الوادى الجديد: بدء تصفيات المديرية للمشاركين بالمشروع الوطنى للقراءة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء أعمال تصفيات المشروع الوطنى للقراءة "الطالب المثقف"، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى، وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، في بيان له اليوم الإثنين، أنه جرى تشكيل لجنة التقييم من قبل المختصين والتى بدأت أعمالها اليوم بالمستهدفين الحاصلين على المراكز الأولى بإداراتى الخارجة وباريس التعليميتين، على أن تستكمل تباعا أعمال التقييم بجميع الادارات التعليمية، لافتا إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.