اليوم السابع
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مروان أبو الروس طالب ثانوى بدمياط حفظ القرآن ومثل مصر بمسابقة التحدث بالفصحي

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:42 م
مروان أبو الروس طالب ثانوى بدمياط حفظ القرآن ومثل مصر بمسابقة التحدث بالفصحي مروان ابو الروس
دمياط معتز الشربينى

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بالرغم من حداثة سنه إلا أنه موهبة واعدة في مجال الشعر والأدب والمشروع الوطني للقراءة، ومسابقة التحدث بالفصحى على مستوى الوطن العربية وحفظ القرآن الكريم، و"اليوم السابع" التقي الطالب مروان ابو الروس يتعرف منه عن موهبته والمسابقات التي شارك فيها.
 
مروان أحمد أبو الروس يبلغ من العمر 17 عاما وهو طالب في الصف الثاني الثانوي وموهبة في  تأليف وإلقاء الشعر، خاتم للقرآن الكريم.
 
يقول مروان أبو الروس: شاركت في العديد من المسابقات التابعة للتربية والتعليم وخارجها، وحصلت على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والتصعيد على مستوى الوطن العربي لهذا العام، وحصلت على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي لهذا العام.
 
وأضاف ابو الروس: أعمل كسفير (مدرب) لبرنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية والتابع لوزارة الشباب والرياضة واليونيسيف، حاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة إلقاء الشعر للعام الماضي، ولدي العديد من القصائد الشعرية باللغة العربية الفصحى وكذلك بالعامية،واحب القراءة الاطلاع منذ الصغر.
 
وأكمل أبو الروس: استعد حاليا  للمشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى الوطن العربي بعد أن اجتزت عدة مراحل في مصر. 
 
ووجه مروان ابو الروس الشكر لكل من وقف بجانبه وساعدة وخاصة أسرته ومعلميه وتمني أن يكمل دراسته ويصبح مهندس كيميائي.
 
مروان ابو الروس (1)
مروان ابو الروس 

مروان ابو الروس (2)
مروان ابو الروس 

مروان ابو الروس (3)
مروان ابو الروس 

مروان ابو الروس (4)
مروان ابو الروس

 


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