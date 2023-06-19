تجديد حبس المتهمين بقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمين بقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية 15 يوماً على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على لعب الاطفال.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بقتل ميكانيكي وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، ما أسفر عن مصرع ميكانيكي وإصابة والده، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال وراء الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.